مفأجاة عاجلة ..السعودية تعلن عن فيزا مجانية لأصحاب هذه الجنسيات العربية ..اتفرج هل انت منهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن احتياجها لآلاف العمال من مختلف الجنسيات العربية لتنفيذ أكبر عملية إزالة في المحافظة، وذلك في إطار مشروع تحسين المظهر العام وتطهير المنطقة من الأحياء العشوائية. هذه الخطوة تأتي بعد إنهاء مراحل إشعار السكان وإخلاء المنازل المستهدفة، وتهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

في تفاصيل الإعلان، ذكرت اللجنة أن الفيزا الخاصة بالعمالة ستكون مجانية لتسهيل سرعة البدء في العمليات ولتقديم حوافز جذابة للعمال، بما في ذلك رواتب مجزية. العملية تشمل تحسين جودة الحياة العامة بالمحافظة، تطوير البيئة الحضرية، وتسهيل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.