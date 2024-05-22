انت الأن تتابع خبر مفاجأة رسمية من السفارة.. الكويت تفتح باب الحصول على تأشيرة العمل.. تعرف على الشروط والخطوات اللازمة التي تتبعها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السفارة الكويتية عن فتح باب العمل في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الكويت،بوصفها واحدة من أغنى دول العالم، بدأت في استقبال طلبات التأشيرات للعمل بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف. وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز فرص العمل المتاحة في قطاعات متعددة تشمل الهندسة، الطب، التكنولوجيا والتعليم.

وذكرت السفارة أن هناك مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على تأشيرة عمل في الكويت، حيث يتعين على المتقدمين امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصهم، الحصول على شهادة جامعية معتمدة، وإجادة اللغة العربية بطلاقة.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و 45 عامًا، وأن يجتاز الفحص الطبي من المستشفيات المعتمدة في الكويت، بالإضافة إلى امتلاك عقد عمل معتمد وتحقيق حد أدنى للراتب الشهري يعادل حوالي 2600 دولار أمريكي.

تتطلب عملية الحصول على تصريح العمل أوراقًا ومستندات رسمية، تشمل سمة الدخول التي يمكن الحصول عليها من موقع وزارة الداخلية الكويتية، جواز سفر ساري مع صورة مدون عليها رقم الهاتف، صحيفة الحالة الجنائية الحديثة، والعقد المصدق من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت. كما يجب تقديم كشف طبي ساري المفعول والشهادة الطبية المعتمدة، بالإضافة إلى إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي.

هذه الخطوات تأتي ضمن سعي الكويت لتعزيز القوى العاملة في البلاد والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تحقيق التنمية الشاملة، لا سيما بعد توقف استقبال الطلبات بسبب الجائحة العالمية التي أثرت على حركة التنقل الدولية.