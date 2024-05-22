عاجل : «قرار سعودي غير مسبوق يفاجئ الجميع بفرصة ذهبية للراغبين في أداء الحج لأول مرة!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم الأربعاء، عن بدء إصدار تصاريح الحج، وذلك من خلال منصتي "أبشر" و"نسك" الإلكترونية، لجميع المُتقدمين والراغبين بالحصول على التصاريح من المواطنين والمقيمين.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد وجهت الوزارة نداء للراغبين في أداء المناسك للتسجيل في وقت مُبكر، حتى يتمكنوا من إدخال كل البيانات الخاصة والتعرف على أسعار الباقات المطروحة من قبل الوزارة في وقت سابق، بما يسمح لجميع المتقدمين بالحصول على التصاريح الخاصة بهم، بعد دفع جميع الرسوم والتكاليف المعنية بالإصدار لجميع الراغبين في تأدية فريضة الحج.وتنوعت الباقات المُتاحة لأداء الحج، وتبدأ بالباقة الاقتصادية بما يُقارب الـ4000 آلاف ريال، يليها باقة المخيمات بمبلغ الـ8100 ريال، ومن ثم باقة المُخيمات المُطورة بـ10400 ريال، وتنتهي بباقة الأبراج الستة بمبلغ 13200 ريال، علماً بأن جميع الباقات لا تشتمل سعر المواصلات من وإلى مكة المكرمة "براً أو جواً".

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن التسجيل للحج لمن لم يسبق له أداء الفريضة متاح حتى 15 مايو المقبل وفقًا للمقاعد المتاحة. وأشارت إلى أهمية تلقي الـ 3 لقاحات لأداء مناسك الحج من داخل المملكة، تتمثل في “لقاح كوفيد 19 المطور، ولقاح الإنفلونزا، وجرعة من لقاع الحمى الشوكية التي تم طرحها في غضون الخمس سنوات الماضية