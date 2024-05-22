انت الأن تتابع خبر رقم فلكي فاق التوقعات.. لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة اللواء فايز الدويري الخيالية والمفاجأة الصادمة في ديانته الحقيقية التي أخفاها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتسب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط محركات البحث العالمية، خاصة بعد ظهوره المتكرر على قناة الجزيرة القطرية.

وقد أصبح الدويري

معروفًا كمحلل متمكن في البرامج التلفزيونية التي تعالج القضايا الأمنية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدر صافي ثروته بحوالي نصف مليون دولار أمريكي، بحسب التقارير الإعلامية.

ولد فايز الدويري في 3 مارس 1952

في بلدة كتم التابعة لمحافظة إربد في الأردن، ضمن أسرة تتألف من سبعة أفراد في بيئة زراعية ورعوية. فقد والدته بسبب السرطان عندما كان طالبًا في الصف الخامس الابتدائي، الأمر الذي زاد من تصميمه على النجاح. استمر في تلقي تعليمه البدي أولاً في مدرسة البلدة، ثم تابع دراسته الثانوية في الحصن.

في أكتوبر 1970