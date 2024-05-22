انت الأن تتابع خبر رقم فلكي فاق التوقعات.. لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة اللواء فايز الدويري الخيالية والمفاجأة الصادمة في ديانته الحقيقية التي أخفاها.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اكتسب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط محركات البحث العالمية، خاصة بعد ظهوره المتكرر على قناة الجزيرة القطرية.
وقد أصبح الدويري
- معروفًا كمحلل متمكن في البرامج التلفزيونية التي تعالج القضايا الأمنية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدر صافي ثروته بحوالي نصف مليون دولار أمريكي، بحسب التقارير الإعلامية.
ولد فايز الدويري في 3 مارس 1952
- في بلدة كتم التابعة لمحافظة إربد في الأردن، ضمن أسرة تتألف من سبعة أفراد في بيئة زراعية ورعوية. فقد والدته بسبب السرطان عندما كان طالبًا في الصف الخامس الابتدائي، الأمر الذي زاد من تصميمه على النجاح. استمر في تلقي تعليمه البدي أولاً في مدرسة البلدة، ثم تابع دراسته الثانوية في الحصن.
في أكتوبر 1970
- تم قبول الدويري في الكلية العسكرية الأردنية بعد محاولة قصيرة في دراسة المحاسبة بالجامعة الأردنية، حيث تخرج برتبة ملازم ثان في عام 1973. خلال فترة خدمته، شارك في مهام نزع الألغام وبناء التحصينات في اليمن. وبعد عودته، أكمل دراسته في إدارة الأعمال بجامعة اليرموك وتلقى تعليمًا إضافيًا في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، وأصبح فيما بعد أستاذًا وقائدًا قبل تقاعده برتبة لواء.
- بعد التقاعد، واصل الدويري تحصيله العلمي بالحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية من الجامعة الأردنية، مساهمًا بشكل فعال في الحوارات الأكاديمية والاستراتيجية حول الأمن الإقليمي للشرق الأوسط. تُعد قصته مصدر إلهام في الأوساط المتعلقة بالأمن والاستراتيجية، مع التركيز على الإرادة القوية والعزيمة على النجاح، رغم العوائق الشخصية والمهنية التي واجهها