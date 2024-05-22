انت الأن تتابع خبر استعدوا للاختناق ونقص الاكسجين.. فصل الصيف يطرق الأبواب والأرصاد السعودية تنبه بشدة عن موجة الحر القادمة على هذه المناطق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعلن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن الإشارات الأولية لبداية فصل الصيف، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة خلال شهر يونيو، وهو ما يُعد بداية فصل الصيف من الناحية الفلكية. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن موجات الحر قد تضرب المناطق الشرقية والوسطى، مما يتطلب من السكان التحضير لموجهة هذه الظروف بإجراءات وقائية مُحكمة. وأضافت أنه بالرغم من الحرارة المتوقعة

هناك تنبؤات بأمطار فوق المعتاد تُبشر بأجواء أقل قسوة،

لا سيما في مناطق المصائف السعودية. اعتمادًا على هذه المعطيات، شدد الناطق الرسي باسم الأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، في تصريحاته الأخيرة على الأهمية القصوى لمتابعة النشرات الجوية المُفصلة التي سيتم إصدارها لإعلان تفاصيل واحترازات هذه الفترة الحرجة من السنة.

وعلى هامش هذه التطورات

يُذكر أن فصل الصيف يمتد من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر، حيث تتجاوز درجات الحرارة في معظم المناطق السعودية الـ 45 درجة مئوية، بينما تُلاحظ برودة نسبية في المرتفعات الجبلية جنوب غرب المملكة. أما موسم الأمطار فيطلع عادةً من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو.

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