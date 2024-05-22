انت الأن تتابع خبر عاجل.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة ستصيب هذه المناطق في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنقل البرد في المملكة العربية السعودية خلال موسم المربعانية وشباط وموسم العقارب بداية من شهر ديسمبر ويستمر إلى نهاية شهر فبراير، حيث تنتقل البرودة من الأرض السماء، وتكون البرودة داخل المنازل معتدلة، والخارج يكون بارد للغاية إذا تحركت الرياح، وبالفعل سوف تكون الرسام متقلبة بشكل كبير وتحدث في بعض الحالات خلخلة في النوافذ والأبواب، وأشار خبير الطقس خالد بن صالح الزعاق، إلى أن الشتاء بدء مع موسم الصفري في سبتمبر واشتد في ديسمبر ويناير وزاد شدة في فبراير والنهاية في شهر أبريل.

موسم شباط والعقارب

قال الدكتور خالد بن صالح الزعاق خبير الأرصاد الجوية، أن المملكة العربية السعودية دخلت في شباط وتبقى موسم العقارب وانتهت المملكة من موسم المربعانية.

وبدأت هذه المواسم الثلاثة من ديسمبر حتى فبراير، وتستمر المربعانية 40 يوم وشباط يستمر حتى 26 يوم وموسم العقارب مدته 39 يوم، ويذكر أن هذه المواسم الثلاثة الماضية أصعب ما تمر به المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة إلى برد المربعانية في الأرض هو الصعيق، و برد الشبط في السماء يكون هواء، وبرد العقارب برد مراوغ، ولا يوجد دفء يحدث في شهر شباط.

حالة الطقس اليوم

وعلى الجانب الآخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تساقط المطر حتى نهاية الأسبوع، وهذه حالة الطقس :

درجات الحرارة تنخفض في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

يوجد إنذار اللون الأصفر في القصيم ومكة المكرمة.

تساقط الأمطار الخفيفة مع الرياح النشطة والصواعق الرعدية.

ينتشر الضباب في المملكة العربية السعودية على بعض المناطق في الصباح الباكر.

انخفاض مستوى الرؤية في عدة مناطق وارتفاع الموج والرياح الشديدة في السرعة.

ظاهرة جوية خطيرة

حذرت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من وجود ظاهرة جوية خطيرة، كما يتوقع الخبراء بداية من غدا الثلاثاء أن يكون الطقس بارد بشكل كبير.

كما أن الطقس سيكون بارد في الليل على أغلب الأنحاء، بالنسبة للظواهر الجوية فتكون الشبورة الأكثر خطورة مسيطرة على سماء المملكة من اليوم وحتى غداً الثلاثاء.

هطول أمطار وسيول

كما تتهيأ فرصة الامطار الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال المملكة على فترات متقطعة وتزداد في وقت الليل اليوم، فلذلك يجب الحذر عند النزول في مواعيد متأخرة، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين وخصوصا من يقود السيارة بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعة وترك مسافة بين السيارات والسيارات الأخرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، قالت الأرصاد الجوية أنها ستكون خفيفة ومعتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف مع وجود الرياح السطحية الشمالية الشرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج ورياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

موسم الشبط

وأوضح الزعاق أن البرد في المملكة العربية السعودية لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فيوجد له بداية وشدة ويوجد له نهاية، بدايته مع موسم أصفري خلال سبتمبر.

فيما تكون شدته مع موسم المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته فتكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل، فلذلك يجب الحذر من هذه المواسم بالمملكة.

ما هو ابرد شهر في السعودية؟

يستمر البرد في شهر يناير وحتى مارس بالمملكة العربية السعودية.

هل العقارب تظهر في الشتاء؟

تظهر العقارب في نهاية شدة الشتاء أي آخر شهر فبراير.

ما الذي يأتي بعد المربعانية؟