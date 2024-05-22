انت الأن تتابع خبر وتتوالى التخفيضات .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت في الأسواق السعودية سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 ذات الصناعة الكورية، وهي واحدة من أكثر السيارات شهرة التي ينتظرها العديد من الأشخاص، والتي تتميز بعدة مميزات قوية ومتطورة، لتنافس في ذلك سيارات تويوتا، ونيسان صني، وكذلك سيارات كورولا، فهي تعتبر واحدة من السيارات الفريدة والمطلوبة في السوق السعودي، وفيما يلي نستعرض أهم مميزات السيارة وكذلك سعرها في الأسواق السعودية.

مميزات سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024

يعد من أبرز المواصفات التي تتميز بها سيارة اكسنت 2024 كما تختلف مواصفات السيارة وفقا لفئة السيارة، حيث أن الفئة الرابعة مزودة بعدة إمكانيات تزيد عن السيارة من الفئة الثانية والفئة الثالثة، ومن أهم مميزات السيارة العامة ما يلي:

تحتوي سيارة هيونداي أكسنت على محرك رباعي الاسطوانات، يبلغ سعته نحو 1600 سي سي.

محرك السيارة بقوة 125 حصان.

عزم الدوران للسيارة يصل لقيمة تعادل نحو 156 نيوتن لكل متر.

زجاج السيارة يدويا.

المكيف بالسيارة يدويا

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك، ونظام دفع أمامي للعجلات.

بإمكان قائدها تعديل مقعد السائق في نحو 6 اتجاهات.

متوفر بالسيارة 6 مكبرات صوت، ونظام صوتي ترفيهي.

متاح بالسيارة منفذ AUX ومنفذ USB.

سعة التخزين الخلفية في السيارة تبلغ نحو 389 مترا مكعبا.

عجلات السيارة معدنية مقاس 15 إنش، كما يوجد بالسيارة عجلات رياضية مقاس 16-15 إنش.

زجاج السيارة الخلفي فاميه مظلل.

تنتقل السيارة من نقطة الثبات من سرعة 100 كيلومتر/ الساعة في غضون 11،5 ثانية، لتصل سرعتها إلى 185 كم/ الساعة.

شكل السيارة سيدان.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين، كما انها تتميز بانها موفرة في استخدام الوقود.

تحتاج إلى نحو 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة تقدر بنحو 100 كيلومتر.

عدد مقاعد السيارة 5 مقاعد.

عجلة القيادة قابلة للامالة.

مسند يد أمامي.

مرايات جانبية كهربائية.

تحتوي السيارة على ريموت كنترول.

تحتوي على بلوتوث وراديو.

فتحة سقف.

تحتوي السيارة على شاشة وسائط 7 بوصة.

الأبعاد الخارجية لسيارة هيونداي أكسنت

يبلغ طول السيارة نحو 4370 مم.

عرض السيارة حوالي 1705 مم.

ارتفاع السيارة يبلغ نحو 1455 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 147 مم.

قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

تجهيزات الأمان في سيارة هيونداي أكسنت 2024

سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 مزودة بعدة تجهيزات تجعلها سيارة تمتاز بالأمان أثناء القيادة، ومن أهم هذه التجهيزات ما يلي:

يوجد في سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 فرامل بنظام EBD.

الفرامل في السيارة مانعة للانغلاق، وتم توزيعها ليتم العمل بها بشكل إلكتروني، مما يضمن تحكم بشكل أفضل في حركة السيارة.

يتوفر داخل السيارة وسائد هوائية، تعمل على حماية الركاب من الصدمات.

يتوفر لدى السيارة جهاز إنذار للحماية ضد السرقة.

يوجد بها كاميرا للرؤية الخلفية، وكذلك حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضبابية أمامية.

قفل مركزي.

تحتوي السيارة على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر سيارة هيونداي اكسنت 2024

تتواجد سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في الأسواق السعودية بأسعار مميزة وحصرية في مختلف المعارض داخل المملكة، كما أن سعر السيارة يختلف حسب فئة السيارة ومواصفاتها وكذلك الكماليات الموجودة في السيارة، وذلك على النحو التالي:

سيارة هيونداي أكسنت 2024 فئة سمارت يبلغ سعرها في الأسواق السعودية نحو 80.885 ريال سعودي.

سيارة هيونداي أكسنت 2024 فئة سمارت بلس يبلغ سعرها في الأسواق السعودية نحو 82.035 ريال سعودي.

بينما يتراوح سعر سيارة هيونداي اكسنت 2024 من الفئات الأخرى من 87.785 ريال سعودي، لتصل إلى نحو 96.985 ريال سعودي.

هل سيارة اكسنت اقتصادية؟

تعتبر سيارة اكسنت اقتصادية في استهلاك الوقود بالنسبة للفئة التي تنتمي إليها السيارة.

كم اقساط اكسنت 2024 في السعودية؟

يمكن شراءها بالتقسيط بداية من دفع مبلغ شهري بقيمة 1234 ريال سعودي شهريا.

كم سعر اكسنت 2024 استاندر؟