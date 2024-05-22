انت الأن تتابع خبر عاجل.. حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان قبل عيد الأضحى في السعودية 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص حول موعد صرف راتب إضافي إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وذلك لشهر يونيو لعام 2024، حيث يتم تداول هذا النبأ بكثرة وذلك بين المواطنين قبل حلول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أنه سوف يكون أول أيامه في أواخر الثلث الثاني وذلك من الشهر المقبل، ويوجد الكثير من من الأنظمة الخاصة بالدعم داخل المملكة العربية السعودية والتي تتضمن دعم الضمان المطور، الذي يحصل على الاستفادة منه الملايين من الأشخاص المواطنين وذلك من عائلين وكذلك أفراد، وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا حقيقة إيداع زيادة ملكية على معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين الذين يكونوا مؤهلين وذلك للدورة الثلاثون والتي يتم القيام بصرفها في أول شهر يونيو لعام 2024.

حقيقة صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم تداول الكثير من الأخبار عبر الصفحات الغير رسمية من خلال منصة إكس وغيرذلك من المنصات الأخرى، عن القيام بصدور أمر ملكي يفيد القيام بصرف معونة تكون إضافية فوق الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي بمبلغ قيمته 1200 ريال سعودي، من قبل الملك سلمان وهذا من أجل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولكن لابد من الحذر من تلك الأخبار لأن الجدير بالذكر أن تلك الأخبار غير صحيحة.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي يونيو 2024

لقد تم التوضيح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الموعد الخاص بصرف راتب الضمان الاجتماعي يكون في اليوم الأول وذلك من كل شهر ميلادي، مع ضرورة مراعاة الحالات الخاصة بالتبكير وكذلك التأخير والتي تنص على أنه عند توافق اليوم الخاص بإيداع المعاش وذلك ليوم السبت يتم القيام بتأخير موعد الصرف لمدة 24 ساعة حيث يتم القيام بالصرف في يوم الأحد، بينما في حال توافق اليوم الخاص بموعد الصرف ليوم جمعة فيتم القيام ببكير الدفعة وذلك ليوم الخميس، بينما عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة الدورة 30 فسوف يتم القيام بنزول الدفعة داخل حسابات الأشخاص المستفيدين في يوم الأحد الذي يكون موافق 2 من شهر يونيو لعام 2024، بسبب حدوث تزامن اليوم الخاص بالصرف مع يوم السبت والذي يعتبر الإجازة الرسمية.

كم يبلغ راتب الضمان الاجتماعي؟

يصل مبلغ قيمته 1100 رﻳﺎل وذلك ﻟﻌﺎﺋﻞ اﻷﺳﺮة ومبلغ قيمته 550 رﻳﺎل وذلك ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ضمن اﻷﺳﺮة.

متى ينزل الضمان الاجتماعي هذا الشهر؟

يتم القيام بصرف أهلية الضمان الاجتماعي المطور وذلك في اليوم الأول ويكون هذا من كل شهر ميلادي.

كم دخل الفرد في الضمان الاجتماعي؟