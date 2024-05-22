انت الأن تتابع خبر فرصة ذهبية لاتفوتها..سلطنة عمان تفتح باب التجنيس بشروط سهلة وتسعد الجميع بهذا القرار التاريخي .. ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتيح سلطنة عمان الفرصة للحصول على جنسيتها، والتي تعتبر من الجنسيات العربية المرموقة نظرًا للمميزات العديدة
التي توفرها
- وبحسب مؤشر جايد للاستشارات، يصنف جواز سفر عمان في المرتبة 65 عالميًا، حيث يمكن لحامليه دخول 81 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.
لنيل الجنسية العمانية
- يجب استيفاء شروط محددة. تُمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأب عماني، بغض النظر عن مكان ولادتهم. في حين يحصل الأطفال من أم عمانية وأب غير معروف أو بلا جنسية على جواز سفر داخلي ويُعتبرون مقيمين أجانب.
- كما تُمنح الجنسية العمانية بالميلاد للأطفال الذين يولدون في السلطنة ولوالدين مجهولين الهوية. أما البالغين فلديهم مسارات متنوعة للحصول على الجنسية، منها الإقامة لمدة عشرين عامًا في السلطنة، أو الزواج من مواطنة عمانية والإقامة لمدة خمسة عشر عامًا.
- للأشخاص المولودين خارج عمان من أب عماني، يمكنهم الحصول على الجنسية إذا دخلوا السلطنة قبل بلوغهم الثامنة عشرة أو تحت ظروف خاصة بإذن من الوزارة المختصة. يعكس التنوع الثقافي والخبرات الغنية في عمان إلى جانب الخدمات القانونية المتقدمة، الرغبة المتزايدة من قبل العرب والأجانب في الحصول على الجنسية العمانية، التي تُعد ثمرة للجهد والصبر نظرًا لعدم منحها تلقائيًا لأبناء الأجانب.