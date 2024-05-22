انت الأن تتابع خبر فرصة ذهبية لاتفوتها..سلطنة عمان تفتح باب التجنيس بشروط سهلة وتسعد الجميع بهذا القرار التاريخي .. ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح سلطنة عمان الفرصة للحصول على جنسيتها، والتي تعتبر من الجنسيات العربية المرموقة نظرًا للمميزات العديدة

التي توفرها

وبحسب مؤشر جايد للاستشارات، يصنف جواز سفر عمان في المرتبة 65 عالميًا، حيث يمكن لحامليه دخول 81 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

لنيل الجنسية العمانية