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رياض - احمد صلاح - رعب يسيطر على المقيمين في الإمارات! قرار عاجل يُهدد طرد آلاف المقيمين لهذا السبب !

الإمارات تصدم المقيمين وتعلن عن قرار جديد خاص برسوم تجديد الإقامة

تعد رسوم تجديد الإقامة في الإمارات من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من الوافدين والمقيمين في الدولة. وقد أعلنت الإدارة العامة للإقامة والشؤون الخارجية (GDRFA) أن رسوم تجديد الإقامة ستختلف حسب المدة الزمنية المطلوبة.

رسوم تجديد الإقامة بالإمارات

أعلنت الإدارة العامة للإقامة والشؤون الخارجية في الإمارات عن رفع رسوم تجديد الإقامة لعام 2024،

حيث جاءت كالتالي: