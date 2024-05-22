الجوازات السعودية تفجر خبر سار لليمنيين هذه اللحظة ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

عن تحديثات جديدة لقرارات عودة المرحلين من المملكة. وتنصّ القرارات الجديدة على السماح للمرحلين بالعودة إلى المملكة في حالات محددة، وذلك بعد استيفاء شروط.شروط.

الحالات التي يُسمح فيها للمرحلين بالعودة:

* حاملي تأشيرات العمل: يُسمح للمرحلين الذين لديهم تأشيرات عمل جديدة بالعودة إلى المملكة، وذلك خلال مدة صلاحية التأشيرة. * حاملو تأشيرات الزيارة: يُسمح للمرحلين الذين لديهم تأشيرات زيارة جديدة بالعودة إلى المملكة، وذلك خلال مدة صلاحية التأشيرة. * الحاصلون على عفٍ ملكي: يُسمح للمرحلين الذين حصلوا على عفٍ ملكي بالعودة إلى المملكة. * الحالات الإنسانية: يُسمح للمرحلين الذين لديهم حالات إنسانية استثنائية بالعودة إلى المملكة، وذلك بعد مراجعة كل حالة على حدة من قبل الجهات المختصة.

الشروط العامة للعودة:

* سداد جميع الغرامات والرسوم المستحقة: يجب على المرحلين سداد جميع الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل التقديم على طلب العودة. * إلغاء أمر الإبعاد: يجب على المرحلين الحصول على إلغاء أمر الإبعاد قبل التقديم على طلب العودة. * إحضار المستندات المطلوبة: يجب على المرحلين إحضار جميع المستندات المطلوبة، مثل: جواز السفر، وتأشيرة الدخول الجديدة (إن وجدت)، وصكّ الإعفاء الملكي (إن وجد).

كيفية التقديم على طلب العودة:

* التقديم إلكترونيًا: يمكن للمرحلين التقديم على طلب العودة إلكترونيًا من خلال موقع المديرية العامة للجوازات. * التقديم في السفارات والقنصليات: يمكن للمرحلين التقديم على طلب العودة في سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في الخارج.