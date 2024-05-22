الداخلية السعودية تعلن ثلاث عقوبات جديدة قاسية بحق كل مقيم يعمل لحسابه الخاص..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت وزارة الداخلية السعودية عبر مقطع فيديو نشرته في “تويتر”، عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.

وأوضحت الوزارة السعودية أن أي وافد يعمل لحسابه الخاص يعرض نفسه لثلاث عقوبات، أولها غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والثانية السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما تتمثل الثالثة فيآ الترحيل.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالأنظمة يعرض الوافد للعقوبة، مطالبة بالإبلاغ على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالأنظمة يعرض الوافد للعقوبة، مطالبة بالإبلاغ على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.