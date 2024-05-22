تفاصيل عرض أمريكي جديد للحوثيين من أجل اتفاق سلام شامل في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، 21 أيار، 2024، عن عرض جديد لمن وصفتهم بـ”الحوثيين”.

العرض الأمريكي يأتي قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، على واقع تصعيد عسكري وحراك دبلوماسي.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر في تصريح صحفي إلى أن ليندركينغ سيزور سلطنة عمان حيث يقيم وفد صنعاء المفاوض، ملمحا إلى أن ليندركينغ يحمل هذه المرة عرض جديد.

وبين ميلر أن ليندركينغ سيناقش وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر والممرات الملاحية المحيطة والخطوات اللازمة للتهدئة في اليمن بما في ذلك دعم الشعب اليمني، في إشارة كما يبدو للتسريبات الامريكية التي نشرتها وسائل اعلام اجنبية قبل أيام وتضمنت منح السعودية ضوء اخضر لإبرام اتفاق مع اليمن يتضمن دفع أموال كبيرة لمن وصفتهم بـ”الحوثيين” إضافة إلى اشراكهم في حكومة وحدة وطنية.

هذ ومن المتوقع ان يزور ليندركينغ السعودية والامارات.

يشار إلى أن جولة ليندركينغ يأتي مع تطورات هامة في المنطقة خصوصا في اليمن حيث عاد التصعيد العسكري إلى جبهات القتال الداخلية وتحديدا على البحر الأحمر حيث تضغط اطراف إقليمية ودولية لوقف العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع حراك دبلوماسي للدفع نحو اتفاق تهدئة واسع برز بلقاءات المبعوث الاممي المكثفة في العاصمة السعودية.

وتشترط الولايات المتحدة وقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي مقابل السماح بالتقدم في عملية المفاوضات بين صنعاء والرياض.