مفسر احلام سعودي يثير الجدل بفيديو لروايته حلم رجل بالأسد وظن أنه ملك الموت وعند تفسيره للحلم تحقق أمر لا يصدق للرجل !

الرياض - محمد الاطلسي - روى مفسر الأحلام السعودي محمد البديري قصة توضّح الفرق بين تفسير الأحلام من خلال فك رموزها وبين تفسيرها من خلال المعاني التي تتناسب مع حالة صاحب الحلم.

وقال البديري في مقطع فيديو نشر على قناة "أزل" بموقع "يوتيوب"، إن صاحب تفسير الأحلام عن طريق فك الرموز قد يعطي رمزا غير صحيح، فمثلا بعض الناس يعتقدون أن رمز الأسد يشير دائما إلى الشر، في حين أنه يمكن أن يشير إلى رجل له سلطة وسيعينك في حياتك، لأنه يشير إلى ملك الغابة ورجل القوة والسطوة.

وأضاف أن البعض يعتبر الأسد رمزا لملك الموت، ولكن الحلم بالأسد يمكن أن يشير إلى شخص يحتل مكانة هامة في الدولة ويمكن أن يساعدك في حياتك.

وتابع قائلا: "فمثلا جاءني من سنوات رجل حلم بأسد وقالي إنه عندما بحث وجد أنه يشير إلى ملك الموت.. فسألته هل أنت مقدم على طلب، قال نعم، فقلت له إذا ستقابل رجل له مكانة في الدولة وربما ترتبك ولا تستفيد منه بسبب ارتباكك".

واختتم بالقول: "وبالفعل قابل هذا الرجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقالي ما استطعت أن أتكلم ولم أستفد بشيء".