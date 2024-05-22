انت الأن تتابع خبر فقط ادفع 8000 ريال كاش وإمتلك سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة جيدة وممتازة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوفر في السوق السعودي عدد كبير من السيارات المستعملة الاقتصادية بسعر مناسب، وذلك لمختلف الماركات والموديلات، ويسمح السوق للمشتري اختيار السيارة المناسبة لك وفقاً للاحتياجات والمميزات، ومن بين هذه السيارات سيارة تويوتا باختلاف موديلاتها، وتباع السيارات بأسعار رخيصة ومثالية الكثير من الفئات.

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

يمكنك شراء سيارة مناسبة لاحتياجاتك بسعر مثالي من بينهم سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 وهي مستعملة كل ما عليك أن تدفع 8000 ريال سعودي والحصول عليها فوراً، ويمكنك القيام بالفحص والمعاينة وهي موجودة في الطائف وهذه المواصفات:

تعمل السيارة أوتوماتيك وهي مريحة وقت القيادة.

يوجد بالسيارة فتحة في السقف ومكيفة.

كما يوجد بها نظام ذكي عند الركن مع وجود مرايات كهربائية.

عداد الممشى 220.000 كيلو متر.

يوجد بالسيارة أفضل معدلات الأمان ويمكنك القيادة بطريقة سهلة.

تحتوي السيارات على حساسات خلفية وأمامية، مع وجود وسادات هوائية.

نظام الفرامل مانع للانغلاق.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع

يمكنك شراء سيارة تويوتا كورولا مستعملة بأسعار مناسبة للجميع، من بينهم:

سيارة تويوتا كامري موديل 2004 مستعملة

يمكنك شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2004 وهي مستعملة وسعرها 8000 ريال سعودي، وهذه مواصفات السيارة:

لون السيارة فضي، كما أنه يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

عداد الممشى 240.000 كيلو متر.

تتواجد السيارة في الدمام وهي للبيع.

يوجد بالسيارة طاقة وسائل الراحة مع الفرش القماش.

يوجد بالسيارة نظام ذكي لركن السيارة، كما يوجد بها فتحة في السقف.

كما يوجد بها باور مع مرايات كهربائية ومكيفة من الداخل.

توجد بالسيارة وسيلة أمان وهي الوسادات الهوائية.

كما يوجد بها وسيلة أمان ضد السرقة وهو نظام إيموبليزر.

أسعار تويوتا كامري 2024

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها موديل 2024، والتي تقدم عدد كبير من الفئات التي تلبي احتياجات الجميع، ويبدأ السعر من 86.800 ريال سعودي وحتى 134.100 ريال سعودي وهذه هي اسعار السيارات موديل 2024:

يمكنك شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2024 GLE HE وسعرها مثالي للغاية 100 ألف ريال سعودي.

كما يمكنك شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2024 GLE HEV بسعر 100 ألف ريال سعودي.

وإذا كنت تريد شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2024 SE 204 HP سوف يكون سعرها حوالي 113 ألف ريال سعودي.

وفي حالة شراء سيارة تويوتا كامري موديل 2024 GLE-X 204 HP سيكون سعرها في السوق السعودي حوالي 113 ألف ريال سعودي.

وفي حال شراء سيارة موديل 2024 SE 298 HP من ماركة تويوتا كامري سيكون سعرها حوالي 117 ألف ريال سعودي.

وإذا كنت تريد شراء سيارة موديل 2024 Grande 40th Anniversary 298 من ماركة سيارات تويوتا كامري سيكون سعرها حوالي 128 ألف ريال سعودي.

وجاء سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2024 Grande Hybrid 40th حوالي 128 ألف ريال سعودي.

عروض حصرية على السيارات

تقدم الكثير من المعارض عروض حصرية على أسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، وتصل نسبة الخصم إلى حوالي 30% فيمكن أن تشتري سيارة تويوتا كامري موديل 2021 بخصم يصل إلى 25%.

كما تقدم شركة عبداللطيف جميل عدة عروض حصرية على سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 وخصم يصل إلى 30%، كما تقدم شركة الجبر عروض حصرية على سيارة كيا سيراتو موديل 2019 بخصم يصل إلى ٢٠٪، ويمكنك الشراء بسهولة شديدة سواء بالقسط أو الكاش وفقا إلى ما تريد.

ما هي أفضل سيارة في العالم؟

إذا كنت تريد معرفة ما هي أفضل سيارة بالعالم ستكون لوسيد اير الأفضل على الإطلاق، وهي تعد من السيارات الفاخرة الكهربائية والأسرع على الإطلاق.

كم سعر تويوتا كورولا في السعوديه؟

إذا كنت تريد شراء سيارة تويوتا كورولا سوف يبدأ سعرها من حوالي 70 ألف ريال سعودي وهي موديل 2022.

كم سعر سيارة كورولا 2024 في السعودية؟