انت الأن تتابع خبر سارع بالتقديم .. الأمن العام يعلن فتح باب التقديم على الوظائف المدنية عبر منصة جدارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد أعلنت إدارة الموارد البشرية المدنية العامة (الأمن العام) في المملكة السعودية رسميًا عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد، وهذه الوظائف يتمكن جميع المواطنين السعوديين التقديم للالتحاق بها تحديدًا من يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الوظيفية التي سبق وحددتها الوزارة كشرط القبول في الوظائف، ومن ضمن ما صرحت به أيضًا موعد فتح باب التقديم على الوظائف وموعد الانتهاء أيضًا بالإضافة إلى كيفية التقديم على الوظائف عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات) كما سنوضح.

المسميات الوظيفية للوظائف المدنية الشاغرة

صرحت إدارة الامن العام أن الوظائف المدنية الشاغرة التي يشملها سلم رواتب الموظفين بنظام التعاقد في التخصصات المحددة المطلوبة، جاءت بالمسميات الوظيفية التالية وفقًا لما أعلنت عنه لائحة الموارد البشرية التنفيذية بالخدمة المدنية كالتالي:

مصمم نظم أول.

مصمم نظم.

محقق مالي مساعد.

موعد التقديم على وظائف الأمن العام 1445

نجد أن إدارة الأمن العام بالمملكة السعودية (إدارة الموارد البشرية المدنية العامة) شددت على كافة المواطنين الراغبين في التقديم للالتحاق بأي من الوظائف المتاحة ضرورة الدخول على منصة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات)، ويكون ذلك في الموعد المحدد الذي بدأ من الأحد 19 مايو 2024 ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو.

خطوات التقديم على وظائف جدارات 1445

بكل سهولة يمكن التقديم على الوظائف المتاحة بالأمن العام إلكترونيًا من خلال منصة وظائف جدارات الرسمية، باتباع الخطوات التالية:

أولًا تسجيل الدخول على منصة التوظيف جدارات: م ن هنا.

بعد ذلك الدخول على صفحة (استعرض الوظائف والإعلانات).

ثم الإطلاع على جميع التفاصيل حول الوظيفة بالضغط على زر (تقديم).

يتم التحقق من متطلبات وتفاصيل الإعلان والضغط عليه لمعرفة التفاصيل.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة (تقدم الآن).

يرتب المتقدم الوظائف التي تقدم لها بالأولوية.

ثم الضغط على خانة (تأكيد التقديم).

شروط التقديم على وظائف الأمن العام 1445

وضعت الجهات المعنية أيضًا مجموعة شروط متعلقة بأمر التقديم على وظائف الأمن العام الشاغرة المتاحة حاليًا، ومن أبرز الشروط نجد التالي:

أن تكون جنسية المتقدم للوظائف سعودي.

يتراوح عمر المتقدم للوظائف من 17 : 40 عام.

شرط حصول المتقدم على شهادة الثانوية كحد أدنى.

التأكد تمامًا من عدم عمل المتقدم على أي وظائف عسكرية سابقًا.

تمتع المتقدم بسيرة جيدة وسلوك حسن.

تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة.

عدم عمل المتقدم في الوقت الحالي بأي وظائف حكومية.

يجب أن تكون زوجة المتقدم سعودية الجنسية.

التمتع باللياقة البدنية والطبية المتميزة.

اجتياز المتقدم كافة اختبارات ومقابلات القبول.

متى يفتح تقديم الامن العام 2024؟

تم بالفعل فتح باب التقديم على وظائف الأمن العام يوم الأحد السابق الموافق (11 ذو القعدة - 19 مايو 2024) ويستمر حتى يوم الخميس (15 ذو القعدة - 23 مايو 2024) ويتم التقديم خلال هذه الفترة بعد تحقيق الشروط المحددة.

ما هي شروط القبول في الامن العام؟

ألا يكون طول المتقدم أقل من 168 سم مع اجتياز الاختبارات التقويمية والمقابلات الشخصية المحددة، بالإضافة لعدم تعيين الفرد المتقدم بالوظائف التابعة للهيئات الحكومية.

كم مدة الدورة في الامن العام؟