انت الأن تتابع خبر مفاجآت دولية جديدة تثير الجدل.. إيران تكشف تفاصيل هامة حول حادث طائرة الرئيس المنكوبة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف غلام محسن إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق، تفاصيل جديدة عن حادث مأساوي أودى بحياة الرئيس وركاب طائرته خلال رحلتهم الأخيرة. في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أيرنا، خلال مقابلة تلفزيونية، وضح إسماعيلي الظروف المحيطة بالحادث المروع.

وأوضح إسماعيلي

الذي كان مرافقاً في رحلة منفصلة، أن الموكب الرئاسي الذي تكون من ثلاث طائرات هيليكوبتر انطلق من طهران متجهاً إلى تبريز في حوالي الساعة التاسعة صباحاً في طقس صافٍ.

بعد الهبوط في منطقة خودا عافرين لافتتاح سد قيز قلاسي، أقام الرئيس اجتماعًا دبلوماسيًا استمر لأكثر من ساعة. وفي أثناء عودتهم، شهدوا تغيرات جوية مفاجئة حيث ظهرت رقعة سحابية غريبة.

بعد اجتياز السحابة