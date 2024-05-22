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رياض - احمد صلاح - عاجل.. السعودية تلغي نظام الكفيل ل 5 مهن ويسمح لأصحابها بالعمل في جميع المدن السعودية!! هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيءة العمل، وتشجيع الاستثمارات وزيادة فرص العمل، هذا الإجراء يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة.

السعودية تعلن عن القرار المنتظر الذي سيجعل المقيمين يطيرون من الفرح

خلال السنوات الماضية، كان المقيمون في السعودية يواجهون تحديات مع نظام الكفيل، حيث كان بعض الكفلاء يسيئون استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم، استجابت الحكومة السعودية لهذه المشكلة بإصدار توجيهات لإلغاء نظام الكفيل وتطبيقه على بعض المهن في المرحلة الأولى، فيما يلي تفاصيل القرار الذي أعلنت عنه الجوازات السعودية.

المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل في المرحلة الأولى

مجال التوريدات.

الورش والحرف اليدوية.

المقاولات.

المهن الإدارية.

مهنة مدير المبيعات.

مهنة السكرتير التنفيذي.

مهنة مدير تنفيذي.

مهندسين الميكانيكا.

الأطباء وطاقم التمريض.

المهندسين المدنيين والإنشائيين والكهربائيين.

مديري الحسابات.

مهنة المدراء الإداريين.

مميزات إلغاء الكفالة

في حال تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء فترة العمل ولكن قبل انتهاء صلاحية العقد، عليه إبلاغ جهة العمل السابقة.

يحق للعامل مغادرة المملكة بعد انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

كما يُمكن للعامل مغادرة والعودة إلى المملكة بسهولة دون موافقة الكفيل، وسيتم إشعاره بتأشيرة الدخول دون إمكانية رفضها من الكفيل.

تشجيع المواهب على العمل في المملكة وتطوير البيئة العملية يعد من الأهداف الرئيسية.

شروط إلغاء نظام الكفالة

يجب على الوافد من الدول الأخرى أن يستمر في العمل لدى الكفيل لمدة لا تقل عن عام كامل.

إذا كان هناك رغبة في نقل الخدمة إلى مؤسسة أخرى، يجب على العامل إخطار الكفيل قبل 3 أشهر من بدء التنفيذ عبر البريد الإلكتروني.

ليتم نقل الكفالة، يجب على العامل الوافد الخضوع بشكل كامل ورسمي إلى نظام العمل السعودي.

يتعين على العامل أن يسدد مصاريف مكتب العمل الخاصة به والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

علاقة العامل بالكفيل

يُعتبر سوق العمل مكانًا حيويًا يتم فيه تبادل الخدمات بين العمال وأصحاب العمل مقابل المال، ويهدف القانون الجديد إلى تمكين العمال في المملكة من مزيد من الحرية والاختيار في اختيار مكان العمل، وبالتالي تقليل الرباط الحصري بين أصحاب العمل والموظفين في إطار العقد فقط.

يسهم هذا القانون في تحسين كفاءة سوق العمل وتعزيز المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين، كما يُقلل بشكل كبير من الفوارق بين عقود العمل للمواطنين والعمالة الوافدة، مما يمنح المزيد من الفرص للمقيمين في البحث عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم ومتطلباتهم.

نظام التعاقد الجديد في السعودية

بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية، لم يعد لأصحاب العمل الحق في فرض شروط جزائية، ويتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد الأساسي.

يمكن للعامل الوافد البقاء في المملكة لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد انتهاء عقده للبحث عن عمل جديد.

تتحمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولية عن التدخل واسترداد الرسوم المالية المفروضة على العمال الوافدين من قبل أصحاب العمل.

ستتعاقد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شركات مختصة في استقدام العمالة الوافدة.

يتوجب على الوافدين اجتياز اختبار الفحص المهني للحصول على التصريح بالعمل في المملكة.

كيف يتم نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصة قوى؟