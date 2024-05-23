هو الاول من نوعه ..تراجع مخيف لريال اليمني امام العملات الاجنبية في صنعاء ..وهذا هو السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 23أيار، 2024، ارتفاعا كبيرا في قيمته متجاوزا المستويات السابقة مقابل الريال اليمني في عدن والمدن الجنوبية الأخرى الخاضعة لسيطرة التحالف.

ووفق مصادر مصرفية، سجل الدولار الأمريكي اليوم مقابل العملة المحلية 1726 ريال للبيع و1735 ريال للشراء.

بينما أفادت المصادر باستقرار ثابت لأسعار صرف العملة المحلية امام العملات الأجنبية الأخرى في صنعاء، حيث

سجل الدولار530 ريال للبيع و533 ريال للشراء.

ومنذ سنين، يشهد الريال اليمني حالة من التذبذب وعدم الاستقرار جراء الوضع الاقتصادي الهش الذي أنتجته الحرب.