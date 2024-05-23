تفاصيل قرار سعودي جديد ولأول مرة لم يكن يتوقعة المقيميين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن القرارات المستحدثة والتي تضعها المملكة العربية السعودية من اجل وضع الضوابط بين المقيمين والوافدين داخل البلاد وتنظم الشؤون المتعلقة بهم فقد اوضحت وزارة الموارد البشرية داخل السعودية ببعض القرارات البارزة التي تم اعتمادها اخيراً في صالح المقيمين والوافدين وذلك ضمن القوانين التي تحدد العلاقة بين الوافد وصاحب العمل.

وتهتم وزارة الموارد البشرية بالإشراف علي شئون العمال والعمل وتنظيم الوزارات والمصالح الحكومية العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية بالمملكة.

ابرز قرارات وزارة الموارد البشرية الجديدة

اوضحت وزارة الموارد البشرية عن القرارات المميزة التي وضعتها للعاملين داخل المملكة والتي جائت كما يلي:

أن المملكة تتحمل جميع التكاليف التي يكون فيها استحقاق علي العمال الاجانب وذلك ضمن شروط محددة والتي من اهمها ان يكون هذا العمل ساري حتي اكتوبر من عام 2022.

ن المملكة تتحمل التكاليف التي تكون للمؤسسات الصناعية والتي ترخص لمدة 5 سنوات علي الاقل وذلك حتي عام 2024.

أن صاحب العمل يمنع من الاحتفاظ بالمستندات التي تخص اماكن اقامة العمال الأجانب ولن يتم السماح لأصحاب العمل الاحتفاظ بهذه الوثائق التأمينية الخاصة للموظفين.

أن وزارة الصحة تتخذ قرار جديد يضمن ان يتم تقليل فترة السماح بدفع المخالفات الخاصة بعمر المتقدمين.

أنه يتم حرمان الموظفين من التعويضات التي يتلقوها في حالة استنفاذ جميع التحذيرات التي يتم توجيهها إليهم.

إلغاء تعيين السعوديين في فئات مهنية محددة والتي كان من ضمنها:



مدير المبيعات.

كبار المحاسبين.

استشاري طب الاسنان.

الامناء الطبيين.

الامناء التنفيذيين.

اصحاب المتاجر.

الممرضات.

الصيدلي.



كيف تحصل علي تأشيرة العمل بالسعودية

تعد تأشيرة العمل هي بمثابة تصريح بالعمل وهي فرصة للبقاء في السعودية ومزاولة العمل بصورة شرعية تحمي من المسائلة القانونية ويتم استخراجها للرجال والنساء, ويتم وضع بعض الشروط الهامة للحصول علي التأشيرة والتي يأتي من ضمنها: