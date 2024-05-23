انت الأن تتابع خبر توقعات مزلزلة ارعبت الجميع العاصفة تعود من جديد للإمارات وسوف تختفي الإمارات من على الكرة الأرضية..(الله يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت الإمارات، يوم الثلاثاء، عاصفة قوية محملة بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، تسببت في تعطيل الأعمال والخدمات بالعديد من المؤسسات الحكومية والمدارس، وسط تغطية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل

الاجتماعي لهذه الأحداث. واضاف الخبر أنه بحلول الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دبي، ازدادت كثافة الأمطار حتى أن النهار بدا كالليل، مما أغرق الشوارع وأجبر العديد من الشركات على العمل عن بُعد.

وبالإشارة إلى المركز الوطني للأرصاد، توقّع استمرار تكوِّن السحب الركامية التي تغطي المناطق الساحلية وتتحرك نحو المناطق الشرقية والشمالية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة وعواصف رعدية وبرق، مع احتمال لهطول البرد.

وشدد المركز على أهمية الحذر أثناء القيادة تحت الأمطار، وتجنب الأماكن المعرضة لتجمع المياه.

من جانبها، صرحت شركة "فلاي دبي" بأن الظروف الجوية قد أثرت بشكل مباشر على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخير أخرى. ونصحت الشركة المسافرين بضرورة مراجعة الحالة الأخيرة لرحلاتهم والحضور مبكراً إلى المطار؛ كما أوصت بإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً والوصول قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة.

تعكس هذه العاصفة التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة بسبب التغيرات الحادة في الطقس، مما يتطلب استعدادات مكثفة وفعالة من جميع الأطراف المعنية للتعامل مع مثل هذه الظروف بأعلى درجات الكفاءة.



