انت الأن تتابع خبر خبر عاجل من الإمارات تستدعي أصحاب هذه المهن برواتب مجزية.. جهز حالك وسافر على الغامارات حالا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفر دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية للمتخصصين في مختلف المجالات، حيث أعلنت مؤسساتها عن توافر وظائف شاغرة في كبريات الشركات الإقليمية والعالمية.

يُشترط للراغبين في العمل الحصول على تصريح عمل قانوني لضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية وتجنب أي عقوبات. تشمل الوظائف المتاحة تخصصات مثل الطب، الهندسة، القانون، التكنولوجيا، والتدريس، وتوفر رواتب مجزية للمؤهلين.

وفي سياق متصل، تبرز الحاجة إلى مهن متنوعة في الإمارات مثل مديري المشاريع، الموارد البشرية، التسويق، المحللين الماليين، إدارة المشتريات والعمليات، بالإضافة إلى مجموعة من المهن الطبية مثل الأطباء العامين والجراحين والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان. كما تظهر الحاجة لخبراء في قطاعي التقنية والقانون مثل محللي الأمن المعلوماتي، مصممي واجهات الويب، المحققين الجنائيين والمستشارين القانونيين.

تؤكد الإمارات، من خلال هذه الجهود، على دورها كوجهة رئيسية للعمالة الماهرة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز اقتصادها وتنويعه. يأتي ذلك في إطار سعي البلاد المستمر لسد الفجوات في سوق العمل واستقطاب أفضل الكفاءات لدعم المشروعات الوطنية والدولية التي تديرها.