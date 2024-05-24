لجميع المغتربين في السعودية!..لم شمل العائلة أسرع من البرق مع التحديثات الجديدة!... تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة في المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية لم شمل العائلات المقيمة في المملكة. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

الوثائق المطلوبة: تصريح إقامة ساري المفعول للمقيم (يجب أن يكون ساريًا لمدة 90 يومًا على الأقل بعد تاريخ الزيارة) جواز سفر ساري المفعول للمقيم إثبات صلة القرابة بين المقيم والزائر (مثل شهادة ميلاد، شهادة زواج، إلخ) نموذج طلب تأشيرة عائلية مكتمل ومُوقع من قبل المقيم صورة شخصية حديثة للزائر

خطوات التقديم:

قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الإلكتروني. اختر "طلب تأشيرة عائلية". أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت. قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة. ادفع رسوم التأشيرة. أرسل الطلب. ملاحظات: يمكن معالجة طلبات التأشيرة خلال 15 يومًا عمل. يُنصح بتقديم الطلب قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ السفر المخطط له. يمكن رفض الطلبات إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات. مزايا التأشيرة العائلية:

تسمح التأشيرة العائلية للزائر بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا. يمكن للزائرين الذين يحملون تأشيرات عائلية الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية متى شاءوا. يمكن تجديد التأشيرة لمدة 6 أشهر إضافية.