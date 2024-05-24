السعودية تفجر مفاجأة من العيار ستسعد قلوب الجميع بمناسبة اقتراب الأضحى!

الرياض - محمد الاطلسي - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث من قبل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حول إمكانية صرف راتبين في هذه المناسبة.

ولكن، لم تصدر أي إعلانات رسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد صرف راتبين. وبحسب المعلومات المتاحة، فإن دفعة يونيو من برنامج الضمان الاجتماعي ستُصرف في موعدها المعتاد، يوم الأحد 2 يونيو 2024.

وفي حال صدرت أي مستجدات بخصوص صرف راتبين أو غيرها، فسنوافيكم بها فورًا. فيما يلي بعض المعلومات المفيدة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي: الاستعلام عن أهلية الضمان: يمكنكم الاستعلام عن أهلية الضمان المطور بسهولة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. حاسبة الضمان المطور: يمكنكم استخدام حاسبة الضمان المطور لحساب قيمة استحقاقكم الشهري. رقم الضمان المطور: يمكنكم التواصل مع الجهات المسؤولة عن برنامج الضمان الاجتماعي عبر الرقم 19911، أو عبر الصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين على تويتر، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.