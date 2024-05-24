مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء للوقاية من السكتة الدماغية والجلطات

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مختص بالأغذية والتمارين الرياضية عن أفضل 5 أوقات لشرب الماء.

وأوضح العلي عبر فيديو له بتطبيق تيك توك إن أول هذه الأوقات هي شرب الماء قبل النوم، مشيرا إلى أن كوب واحد قد يقي الإنسان من السكتة الدماغية والذبحة الصدرية والجلطات.

وأضاف بأن الوقت الثاني هو عند الاستيقاظ من النوم فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

والوقت الثالث هو قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي، لأنه يساعد على إنتاج الطاقة وكذلك توصيل المغذيات بشكل أكبر.

وكذلك شرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة لأنه يساعد على تقوية عملية الهضم، والأمر الأخير هو شرب المياه عند الشعور بالعطش من أجل الترطيب