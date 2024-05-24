لن تصدق ما هي؟..باحث سعودي يكشف اللغة التي كان آدم عليه السلام يتحدث بها

الرياض - محمد الاطلسي - قال الباحث السعودي، في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، إن الأسماء كلها التي علمها الله عزوجل لآدم عليه السلام، تشمل جميع اللغات.

وأضاف الزحيفي، خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك” :” يعني لو تقول أحمر بالعربية، ريد بالإنجليزية، روج بالفرنسية، آدم يعرف هذه الأسماء كلها، كما أصل اللغات في العالم “العربية”.

وكان الباحث نفسه، قد فجر قبل أشهر، مفاجأة بشأن المسيح الدجال.

وقال “الزحيفي” في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق “تيك توك”، أن المسيح الدجال قد يكون “عايش”، مشيرا إلى قصة النصراني تميم الداري، الذي أتي لرسول الله يحكي له قصة ملاقاته المسيح.

وأشار “الزحيفي” إلى مختصر هذه القصة، التي حكاها “الداري” لرسول الله، موضحا أنه كان على متن سفينة هو وثلاثين شخصا آخرين، وجنحت بهم السفينة إلى جزيرة، وقابلتهم امرأة اسمها الجساسة.

وأضاف، الجساسة كانت عجوز وكلها شعر ومخيفة، وسألتهم وقالت لهم إن هناك شخص يريد أن يقابلهم، ودخلوا في مغارة، وتقابلوا مع المسيح الدجال.

وأردف “الزحيفي” يقال أنه كان عليه سبعين سلسلة، مؤكدا أن الرواية صحيحة 100%, ولم يكذبها الرسول (ص).

ونوه “الزحيفي” إلى أن هذه الواقعة حدثت قبل ما يقارب 1500 عام، قائلا: “معنى هذا الكلام أن المسيح الدجال “حي”، وأنه على وشك الخروج مختتما حديثه: “ما أدري كم سلسلة طاحت، يمكن باقي سلسلتين ثلاث، الله أعلم”.