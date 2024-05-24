انت الأن تتابع خبر “مش هتصدق مين هيبقى رقم واحد”.. أكبر 10 دول مستهلكة للكهرباء بشكل كبير.. وهذا ترتيب بلدان عربية! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدرت الصين قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء في العالم خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة استهلاكها أكثر من 8539.69 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات حديثة. في الأثناء، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمجموع استهلاك يزيد عن 4128.18 تيراواط/ساعة، في حين حلت الهند ثالثة بفارق كبير عن الدولتين الأوليين.
وأشارت البيانات إلى أن تطور مصادر الطاقة عبر القرون الماضية
- بدءًا بالوقود الأحفوري ومن ثم الطاقة النووية والكهرومائية، قد أسهم بشكل ملحوظ في توسيع القدرات الإنتاجية للطاقة، وصولاً إلى التكنولوجيات المتجددة التي توفر اليوم حصة كبيرة من الطاقة المستهلكة.
وأوضحت الأرقام
- أن الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة هي الأكثر استهلاكاً للكهرباء، مع وجود الهند في صدارة الدول من حيث عدد السكان ولكن بنسبة استهلاك تقل عن خمس ما تستهلكه الصين سنوياً. ولفتت الإحصائيات إلى أن دولاً مثل باكستان ونيجيريا، رغم أنهما من بين أكبر ست دول من حيث عدد السكان، لا تظهران في قائمة أعلى عشرين دولة مستهلكة للكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك
- بينت الدراسات أن الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع تميل لتوفير طاقة كهربائية أكبر لسكانها، ما يرفع من معدلات الاستهلاك للفرد، خصوصاً في الدول المتحضرة. ومن بين الدول الأبرز في استهلاك الكهرباء للفرد تظهر الولايات المتحدة وإيسلندا والنرويج كأبرز المثالات.
- علاوة على ذلك، ذكرت الإحصائيات أن السعودية حصلت على المرتبة الحادية عشر عالمياً بمعدل استهلاك يتجاوز 393 تيراواط ساعة، بينما جاءت مصر في المرتبة الخامسة والعشرين بمقدار استهلاك يقارب 177 تيراواط ساعة، تبعتها الإمارات بمعدل 162 تيراواط ساعة.
- هذه التطورات تعكس تأثير النمو السكاني والاقتصادي على مستويات الاستهلاك العالمية للكهرباء، مما يشير إلى التحديات التي تواجهها الدول في توفير طاقة مستدامة وكافية تتناسب مع معدلات النمو هذه.