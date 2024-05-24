انت الأن تتابع خبر “مش هتصدق مين هيبقى رقم واحد”.. أكبر 10 دول مستهلكة للكهرباء بشكل كبير.. وهذا ترتيب بلدان عربية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الصين قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء في العالم خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة استهلاكها أكثر من 8539.69 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات حديثة. في الأثناء، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمجموع استهلاك يزيد عن 4128.18 تيراواط/ساعة، في حين حلت الهند ثالثة بفارق كبير عن الدولتين الأوليين.

وأشارت البيانات إلى أن تطور مصادر الطاقة عبر القرون الماضية

بدءًا بالوقود الأحفوري ومن ثم الطاقة النووية والكهرومائية، قد أسهم بشكل ملحوظ في توسيع القدرات الإنتاجية للطاقة، وصولاً إلى التكنولوجيات المتجددة التي توفر اليوم حصة كبيرة من الطاقة المستهلكة.

وأوضحت الأرقام

أن الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة هي الأكثر استهلاكاً للكهرباء، مع وجود الهند في صدارة الدول من حيث عدد السكان ولكن بنسبة استهلاك تقل عن خمس ما تستهلكه الصين سنوياً. ولفتت الإحصائيات إلى أن دولاً مثل باكستان ونيجيريا، رغم أنهما من بين أكبر ست دول من حيث عدد السكان، لا تظهران في قائمة أعلى عشرين دولة مستهلكة للكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك