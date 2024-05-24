اتفرج : عامل يمني يفاجئ السعوديين بأداء مذهل ومطالبة ومطالبة تشجيعه ودعمه..فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب شاب سعودي من عامل يمني، بالمملكة العربية السعودية، تقليد بعض الفنانين، وإسماعه صوته الغنائي.

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وفي الفيديو الذي طالعه المشهد اليمني، بدأ العامل اليمني في إحدى البنايات، وبيده أدوات بناء، بأداء مقاطع غنائية يقلد فيها ألحان فنان العرب الكبير محمد عبده، والقيصر كاظم الساهر.

وظهر الشاب السعودي مصدوما من الصوت وبدا عليه الارتياح والاندهاش من أداء العامل اليمني وصوته الجميل.

وتفاعل الكثيرون مع المقطع، وعبروا عن إعجابهم بصوت العامل اليمني، وقالوا إنه مؤهل ليكون فنانا بصوته الرائع في حال تم تشجيعه ودعمه.