بالتزامن مع الهجوم الاخير على سفينتين تجاريتين..إعلان دولي عاجل بإدراج الحوثيين منظمة إرهابية

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت أستراليا اليوم الخميس تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بناء على توصية من وكالات الأمن لدورهم في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال النائب العام في أستراليا مارك دريفوس كيه سي في بيان اليوم: «أدرجت الحكومة الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995، موضحاً أن الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي».

!!

وأضاف البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثي في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها، محذراً من مساعدة تلك المنظمة، كون تقديم أي مساعدة لها تعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.

وأشار البيان إلى "الهجمات العنيفة التي شنتها مليشيا الحوثي في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها، إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تعرض سفينتين تجاريتين لحادثة قبالة مدينة الحديدة وميناء المخاء في اليمن، مؤكدة أن طاقم السفينتين بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت تقريرا من قبل إحدى السفن بتعرضها لهجوم صاروخي على بعد 98 ميلا بحريا جنوب الحديدة وتم الاقتراب منها بشكل مثير للريبة، داعية كافة السفن في تلك المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي حادثة تواجهها.

جاء ذلك بالتزامن مع تعرض سفينة تجارية لمقذوف في المياه على بعد نحو 33 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن، وفقاً لوكالة أمبري البحرية.

وكانت وسائل إعلام حوثية قالت أمس إن مطار الحديدة تعرض لقصف من الطيران الأمريكي والبريطاني ولم تعلن عن أي خسائر، فيما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن قواتها اعترضت 4 مسيّرات أطلقتها المليشيا من مناطق سيطرتها في اليمن أمس في تهديد وشيك لقوات التحالف والسفن التجارية.