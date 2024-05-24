انت الأن تتابع خبر الخمسة بسعر 1050 ريال.. احصل على أرخص المكيفات المستعملة بالسعودية.. فرصة لن تتكرر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم أفضل أنواع التكييفات في المملكة العربية السعودية وهي مستعملة ولكن استعمال نظيف، من خلال متجر حراج الذي يوفر أفضل أنواع المكيفات المستعملة والمعروضة للبيع في الرياض وجدة وهي مكيفات سبليت، كما يمكنك شرائها من خلال مدينة مكة المكرمة والخبر، كل ما عليك القيام بمعاينة المكيفات المتاحة من خلال فني مختص لمعرفة جودتها وشرائها فوراً.

مكيفات مستعملة للبيع بالسعودية

يمكنك شراء المكيفات المستعملة والمعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية ونوعهم سامسونج وال جي والسعر المقدم 2000 ريال سعودي لعدد 5 مكيفات دون تفاوض في السعر، ومن بينهم 3 مكيفات بقوة التبريد 24 ألف وحدة وعدد 2 مكيف بقوة تبريد 18 ألف وحدة.

حيث يمكنك شراء المكيفات بأرخص سعر ممكن في المملكة، كما أنه تم عرض 5 مكيفات بسعر 1050 ريال سعودي من نوع ال جي كوري وهي بحالة جيدة وكفاءة عالية، حيث يمكن البيع من خلال التجزئة أو البيع كاملا وفي هذه الحالة يكون السعر قابل للتفاوض.

مكيفات بأرخص سعر

يمكنك شراء مكيف مستعمل بأرخص سعر مع أعلى جودة، حيث يمكنك شراء 3 مكيفات نوعها هايسنس وماركة إل جي وطاقة الأول طن ونصف والاستخدام أقل من سنة، أما بالنسبة إلى المكيف الثاني طاقته 2 طن ونوعه هايسنس.

أما المكيف الثالث ماركة ال جي وطاقته 2 طن استخدام سنتين أو أكثر، وحالتهم ممتازة وسعر الثلاثة مكيفات حوالي 2500 ريال سعودي، ولكن حتى الآن لم يأتي لهم السعر المناسب للشراء بالنسبة للمواطنين.

4 مكيفات شباك للبيع

كما تتوفر 4 مكيفات شباك للبيع بسعر مثالي ونوعهم كاريير وجبسون وقوة الأول ماركة جبسون 24 ألف وحدة تبريد، أما المكيف الثاني كارير قوته 24 ألف وحدة، وعدد 2 مكيف جبسون قوة التبريد 18 ألف وحدة تبريد.

ولكن المكيفات تحتاج إلى غسيل ويمكن بيع الأربعة مكيفات معا ووصل أعلى سعر لهم حتى الأن 1900 ريال سعودي ولكن المطلوب 2000 ريال سعودي.

كيف اعرف اني مستحق دعم المكيفات؟

تقدم المملكة العربية السعودية دعم المكيفات من خلال حساب المواطن ويمكنك من خلال هذا الموقع معرفة ما إذا كنت تستحق أم لا للحصول على مبادرة دعم المكيف.

كم مكيف لكل مواطن؟

يحصل كل مواطن من من المستحقين لدعم المكيفات على حوالي ٦ مكيفات وهي تعمل بكفاءة قوية، كل ما عليك إتباع التعليمات والإجراءات.

هل ضمان المكيف يشمل الفريون؟