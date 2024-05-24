انت الأن تتابع خبر الحق وظيفتك بسرعة.. وظائف خالية في البنك السعودي الأول.. طريقة التقديم سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك السعودي الأول عن وظائف خالية في عدة تخصصات مختلفة، وذلك من أجل العمل في فروع البنك المختلفة وذلك بعدة مدن، ويمكن لكل شخص التقديم بسهولة للحصول على الوظائف فورا، من خلال معرفة خطوات التقديم والتخصصات المتاحة من أجل التقديم، ونوضح لكم اليوم الوظائف المتاحة من أجل الحصول عليها.

وظائف البنك السعودي الأول

قام البنك السعودي الأول بالإعلان عن وظائف خالية للشباب في عدة تخصصات وهذه هي الوظائف:

تستطيع التقديم على وظيفة مدير أول المخاطر التشغيلية.

يمكنك التقديم للحصول على وظيفة مدير أداء الأعمال والتخطيط.

يمكنك التقديم للحصول على وظيفة مدير تدقيق تقنية المعلومات.

يحتاج البنك إلى موظف يعمل كمدير حوكمة الأعمال.

يحتاج البنك إلى موظف يعمل كمدير النمذجة.

يمكن التقديم للحصول على وظيفة مدير أول مخاطر الائتمان.

يمكن التقديم في وظيفة الرئيس الإقليمي للائتمان.

تحتاج الشركة إلى العمل في وظيفة مدير أول مخاطر الائتمان .

يمكن الحصول على وظيفة برنامج تمهير.

التخصصات المطلوبة في البنك

كما أعلن البنك وجود بعض التخصصات المطلوبة في البنك السعودي الأول، وهي كالآتي:

يوجد تخصص إدارة الأعمال.

يمكنك التوظيف في تخصص الموارد البشرية.

تخصص المالية.

يوجد تخصص المحاسبة.

التقديم في تخصص الإحصاء.

كما يمكن التقديم في تخصص الاقتصاد.

التقديم في تخصص العلوم الرياضية.

كما يمكن التقديم في تخصص نظم المعلومات.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

تستطيع التقديم في تخصص تقنية المعلومات.

تخصص الأمن السيبراني.

التقديم على وظيفة في تخصص هندسة الحاسب.

التقديم في تخصص هندسة البرمجيات.

التقديم في تخصص هندسة اللغويات.

يوجد تخصص الهندسة.

أماكن التوظيف في البنك السعودي الأول

تستطيع التقديم في عدة مناطق خاصة بفروع البنك السعودي الأول ومن بينهم:

فرع مدينة الرياض.

فرع مدينة جدة.

فرع مدينة الخبر.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم على وظائف البنك السعودي الأول من خلال منصة التوظيف لينكد من هذا الرابط.

كيف اتوظف في جدة؟

يمكنك التوظيف في جدة داخل المملكة العربية السعودية من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط، مع معرفة الشروط والأوراق المطلوبة.

ما انواع الوظائف المتوفرة؟

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الوظائف في التخصصات المختلفة، والتي يكونوا بحاجة لهم مثل وظيفة خدمة العملاء والكتابة كما أن الرواتب الخاصة بهذه الوظائف مغرية للغاية

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