انت الأن تتابع خبر الامارات تزف البشرى والخبر السار وتعلن التجنيس بشروط سهلة وبسيطة لك ولاولادك .. فرصة ذهبية لن تتكرر ابداً.. ( لاتجعلها تفوتك ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعزز الإمارات العربية المتحدة مكانتها العالمية من خلال تقديم أحد أقوى جوازات السفر في العالم لمواطنيها والمقيمين،

مما يعكس التطور الهائل الذي تشهده الدولة. تأتي هذه الامتيازات في ظل توجيهات جديدة صادرة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التي تنظم استحقاق وإصدار جوازات السفر الإماراتية.

للحصول على الجنسية الإماراتية، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط المحددة. في هذا السياق، يطلب من الأطباء أن يكونوا متخصصين في مجالات حيوية ونادرة، بينما يجب على العلماء تقديم سجل يبرز عشر سنوات من الخبرة في ضواحي البحث المعترف بها دولياً. المخترعون من جهتهم ينبغي أن يكونوا حائزين على براءات اختراع معترف بها عالمياً أو محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يشترط على المستثمرين امتلاك عقارات في الدولة وحساب بنكي بحد أدنى 10 مليون درهم.

يُطلب من المتقدمين أيضًا الالتزام التام بالقوانين الإماراتية والحفاظ على سمعة الدولة، إلى جانب أداء قسم الولاء والإفصاح عن أية جنسيات أخرى يمتلكونها. من خلال التسجيل في الموقع الرسمي وتعبئة البيانات المطلوبة، يمكن للمتقدمين الحصول على "التأشيرة الذهبية" التي تتطلب إيداع ما يصل إلى 2,000,000 درهم، مما يمهد الطريق لاكتساب الجنسية الإماراتية.

مميزات الجنسية الإماراتية تتضمن القدرة على تأسيس الشركات البحرية، وامتلاك العقارات وفقًا للقانون الإماراتي، وفرص العمل بالهيئات المرموقة مثل مجلس الوزراء.

هذه السياسات تعزز من جاذبية الإمارات كوجهة للمواهب العالمية، مما يدعم النمو والابتكار في البلاد ويعكس التزام الدولة بتعزيز التقدم الداخلي والتأثير العالمي.