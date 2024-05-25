انت الأن تتابع خبر عُمان: أمطار رعدية وضباب كثيف يهددان العديد من المناطق!... وهيئة الطيران المدني تطلق نداء عاجل لسكان هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأرصاد الجوية العمانية عن توقعاتها للطقس اليوم، والتي تشير إلى احتمالية هطول أمطار رعدية وضباب كثيف في بعض المناطق.

تفاصيل الطقس المتوقعة:

بشكل عام: صحو على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء.

صحو على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. المناطق الساحلية والجبال المجاورة لمحافظة ظفار: فرص تدفق السحب تؤدي لهطول أمطار متفرقة.

فرص تدفق السحب تؤدي لهطول أمطار متفرقة. محافظات جنوب الشرقية والوسطى: فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر.

فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر. المناطق الصحراوية والمكشوفة: احتمال تصاعد الغبار والأتربة بفعل حركة الرياح النشطة، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تصاعد الضباب وهطول الأمطار وتصاعد الغبار.

نصائح للمواطنين: