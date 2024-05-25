انت الأن تتابع خبر عُمان: أمطار رعدية وضباب كثيف يهددان العديد من المناطق!... وهيئة الطيران المدني تطلق نداء عاجل لسكان هذه المناطق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الأرصاد الجوية العمانية عن توقعاتها للطقس اليوم، والتي تشير إلى احتمالية هطول أمطار رعدية وضباب كثيف في بعض المناطق.
تفاصيل الطقس المتوقعة:
- بشكل عام: صحو على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء.
- المناطق الساحلية والجبال المجاورة لمحافظة ظفار: فرص تدفق السحب تؤدي لهطول أمطار متفرقة.
- محافظات جنوب الشرقية والوسطى: فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر.
- المناطق الصحراوية والمكشوفة: احتمال تصاعد الغبار والأتربة بفعل حركة الرياح النشطة، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تصاعد الضباب وهطول الأمطار وتصاعد الغبار.
نصائح للمواطنين:
- توخي الحيطة والحذر عند القيادة على الطرقات، خاصة في أماكن هطول الأمطار وتصاعد الضباب.
- اتباع إرشادات السلامة العامة في حال حدوث أي ظواهر جوية قوية.
- البقاء على اطلاع بتحديثات الطقس من خلال وسائل الإعلام الرسمية.