اليمن : الرئيس العليمي يفاجئ الحوثيين بتحديد اربعة شروط غير متوقعة لسلام !!

الرياض - محمد الاطلسي - حدد رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، أربعة شروط كمبادئ للسلام مع الجماعةالحوثية التابعة لإيران.

ومن بين تلك الشروط، التي وردت في كلمة الرئيس العليمي في خطاب الذكرى 34 للوحدة اليمنية: "التمسك بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية، وحماية عملية السلام بضمانات إقليمية ودولية".

وقال الرئيس العليمي إن "موقف مجلس القيادة الرئاسي من السلام (مع الحوثيين) يعتمد على توفر 4 مبادئ".

وتتضمن هذه المبادئ: "التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية خاصة القرار الأممي 2216 الخاص بالأزمة اليمنية، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي لليمن".

كما تتضمن "الشمولية في أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتخفيف معاناة المواطنين".

وفي 18 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين "بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية".

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين. .

وفي كلمته، جدد الرئيس العليمي "التزام المجلس الرئاسي والحكومة بتعهداتهم السابقة بوضع القضية الجنوبية كأساس لحل الأزمة اليمنية"، وفق ذات المصدر.

وأكد انفتاحه "على كافة الخيارات لتمكين أبناء الشعب من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية".

كما أشار إلى أن "اليمنيين يتمسكون بمضامين مشروع الوحدة ويرفضون بشدة إفراغه من مضمونه السياسي والوطني والأخلاقي وتحويله إلى شعار مضلل يخفي وراءه نزعة التسلط والتفرد بالسلطة والثروة".