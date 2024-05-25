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لحظة مداهمة الشرطة السعودية لسكن أجانب في مكة المكرمة وما وجدوه داخل السكن يشيب له رأس!..اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما (2) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

???? | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر. ⁧#الحرب_على_المخدرات⁩ ⁧#بالمرصاد⁩ pic.twitter.com/c9IDpbyGCw— الأمن العام (@security_gov)

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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