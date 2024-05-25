هددوني بالقتل ..فنانة سعودية تكشف تفاصيل تبرؤ عائلتها منها بعد دخولها مجال التمثيل..مفاجأة من تكون؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة السعودية ريم الحبيب، تفاصيل تبرؤ عائلتها منها بعد دخولها مجال التمثيل، وكيف ردت على أحد أقاربها عندما هددها بالذبح أمام أبنائها.

وخلال لقاء لها مع برنامج "ABTALKS"، أوضحت ريم الحبيب قائلة: "مرة كلمني واحد من العائلة قال أصلا زوجك مو رجال وما عنده غيرة..لو عنده غيرة ورجولة ما يرضى أن زوجته تطلع على الشاشة يتفرجوا عليها الرجال أنا ما أرتاح إلا لما أذبحك وبجي الآن أذبحك قدام عيالك".

وأضافت الحبيب: "قلت له..لو اللي على وجهك شنب رجال تقابلني تحت، وأخذت سلاح ووضعته تحت كرسي السواق وقعدت وسط الشارع وأرسلت رسالة لزوجته قلت لها يا فلانة لو جاني فلان فتأكدي أنه يا مقتول يا قاتل..ولم يأت".

وأردفت: "اجتمع والدي مع رجال في أحد المرات، وقال لي اختاري..يا أنا يا التمثيل اختاري، فقلت له راح استمر بالتمثيل وأنت يا تختارني أنا يا التمثيل"، متابعة: "قاطعني والدي لمدة سنة و3 شهور".

واستطردت: "كل شهر أبغى أنخ وأبيع كل شيء، والمشكلة المسلسلات والأفلام ما تسوى، ولكن بالنسبة لي كان موضوع مبدأ".