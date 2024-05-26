اكتشف سر طريقة عمل كيكة تريلتشا الباردة بدون فرن وبخطوات بسيطة في المنزل

الرياض - محمد الاطلسي - عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيكة التريلتشا الباردة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة التريلتشا الباردة وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

4 كوب بسكوت شوكولاتة (230 جرام) 4 ملعقة زبدة 3 كوب حليب 3 ملعقة سكر كوب كريم كراميل 4 ملعقة نشا فانيليا نصف كوب قشطة نصف كوب كريم شانيه كوب ماء مثلج كوب سكر مكعب زبدة

طريقة التحضير:

أولًا يطحن البسكويت مع الزبدة في الخلاط الكهربائي ثم يفرد في صينية.

لتحضير الطبقة الثانية: احضري حلة وضعي فيها الحليب والسكر والكريم كراميل والنشا وقلبي على البارد، ثم ضعيه على النار وقلبي حتى تحصلين على قوام كريمي.

ضعي الطبقة الثانية في الصينية وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

لتحضير الطبقة الثالثة: احضري بولة وضعي فيها الكريم شانتيه والماء المثلج، ثم اضربيه بالمضرب الكهربائي، حتى تحصلين على الكريمة وضعيها في صينية الكيكة.

لتحضير الطبقة الأخيرة: احضري طاسة على نار، وضعي فيها كوب السكر وانتظري حتى يذوب دون تقليب، ثم أضيفي مكعب الزبدة، وأضيفي نصف كوب ماء به ملعقة نشا وقلبي، ثم اتركيها على النار لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطبقة الأخيرة إلى الصينية وزينيها بالكريم شانتيه، وبالهنا والعافية.