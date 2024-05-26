اتفرج بالصور ..الكشف عن أول أيام عيد الأضحى 2024 وغرة شهر ذي الحجة

الرياض - محمد الاطلسي - عرض 5 صورةتحديد أول أيام عيد الأضحى 2024 وغرة شهر ذي الحجة (3)تطبيق مصراويلرؤيــــه أصدق للأحــــداثالأخبار المتعلقة

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

جاء ذلك وفق الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأضاف "رابح" في بيان السبت، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 الموافق 6 يونيو المقبل.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي سماء محافظات مصر يبقى الهلال الجديد لمدد تتراوح ما بين (12 و20 دقيقة).

وأكد أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 و28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب.