لمرضى السكر ..أطعمة تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي.. تعرف عليها الان

الرياض - محمد الاطلسي - قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بعض الأطعمة التى تساعد مرضى السكر فى إفراز الأنسولين بشكل طبيعى…

- البصل يحتوى على مواد عديدة لخفض السكر بالدم وكذلك خافض لمستوى الكولسترول ولتحسين وظائف الجسم، وإن كان البصل الأصفر أو الأبيض أفضل من الأحمر.

- الثوم وهو من أفضل النباتات لخفض ضغط الدم المرتفع، وكذلك خافض للسكر والكولسترول ومقاوم للعدوى، وتجدر الإشارة إلى أن تناول بعض أعواد البقدونس بعد أكل الثوم أو البصل يزيل رائحتهم من الفم.

- زيت الزيتون فإنه خافض للكولسترول وضغط الدم.

- الكزبرة الخضراء وهى خافضة للسكر، وكذلك فهى مقاومة العدوى.

- الكرفس وهو خافض للسكر والضغط ومقاوم للأرق..

- الحبوب وهى العدس، الفاصوليا الناشفة، اللوبيا، الحمص، فول الصويا، فول التدميس، الترمس، حمص الشام، القمح والذرة وكلها حبوب تؤكل دون نزع القشر منها ولها فوائد عدة، منها خفض السكر بالدم والكولسترول وضغط الدم المرتفع وعلاج الإمساك والقولون.

- الشطة الحمراء "الفلفل الأحمر" من أفضل العلاج لآلام وحرقان القدم الناتج عن التهاب الأعصاب الطرفية نتيجة الإصابة بالسكر.

- التين الشوكى وهو يعمل على تحسين أداء الأنسولين وخافض للكولسترول.

- الخرشوف وهو ضابط للسكر والكولسترول وعلاج للنقرس ومنشط للكبد.