إسرائيل تكشف عن جهة وحيدة قادرة على إيقاف هجمات البحر الأحمر..لن تتوقعها؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح الرئيس التنفيذي زيم الإسرائيلية إيلي جليكمان، في تصريح صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت إعادة توجيه الرحلات حول جنوب أفريقيا يمكن أن تستمر حتى عام 2025:”هذا سؤال كبير. لا تسألونا، اسألوا الحوثيين”.

وتابع: “هذا ليس سؤالا بالنسبة لنا”، مشيرا إلى أن الطرق الأطول أدت إلى زيادة عدد السفن التي تحتاجها شركة زيم.

وأردف: “على سبيل المثال، إذا أبحرنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فبدلاً من 10 سفن لهذه الخدمة، نحتاج إلى 15 سفينة”.

وبين الرئيس التنفيذي: “وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى المزيد من السفن فحسب، بل نحتاج إلى المزيد من الحاويات، لأن الحاويات تقضي وقتًا أطول في البحر”.

هذا ويرى جليكمان أن الطلب المتزايد يضاف إلى هذا الزخم في جانب العرض، وأشار إلى “ارتفاع الطلب في الأسابيع القليلة الماضية في كل مكان”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن التجارة من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، ومن غرب أفريقيا إلى الهند، مزدحمة بشكل خاص.