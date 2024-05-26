هذا ماقالة صحفي سعودي معروف فاجئ جميع اليمنيين ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف السياسي السعودي عبدالله ال هتيلة، نائب رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، عن رغبة اليمنيين في سلام “الشجعان” الذي لا ينحاز لأي أجندات خارجية، بل ينطلق من إرادة حقيقية لبناء يمن أكثر سعادة للجميع.

وشدد ال هتيلة على ضرورة إقامة دولة ذات سيادة تمتلك قرارها وسلاحها وتدير سياستها، معتبراً أن أي نموذج آخر يعتمد على تسليح الأحزاب أو الجماعات أو ترك القرار لشخص أو أشخاص محددين هو أمر غير مقبول. وقال ال هتيلة انغير مقبول تكرار أي نموذج إقليمي في اليمن، خاصةً نماذج الدول التي تعاني من الحروب والصراعات والفقر والمجاعة وانعدام الأمن، مثل لبنان والعراق وسوريا.

وأكد ال هتيلة أن اليمنيين لن يقبلوا بدولة لا تملك قرارها وتحمل سلاحها دون غيرها، وتُدير شؤون البلاد والعباد وفق رؤيتها، مشدداً على ضرورة إرساء سلام حقيقي يُلبي تطلعات الشعب اليمني.