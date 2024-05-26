بعد الإعلان عن أسر وقتل جنود إسرائيليين..اتفرج توقع سابق لليلى عبد اللطيف عن بيان أبو عبيدة يثير جدلا واسع

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعا سابقا للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حول بيان من الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، "سيصدم ويزلزل الداخل الإسرائيلي".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوقع ليلى عبد اللطيف، وذلك بعد أن أعلن أبو عبيدة في بيان عن أسر جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتل آخرين في مخيم جباليا.

وقالت عبد اللطيف في توقعها: "سوف نسمع بيانا مفاجئا وصادما من أبو عبيدة.. وهذا البيان سيصدم ويزلزل الداخل الإسرائيلي وخاصة بين صفوف الجنود والقيادة العسكرية.. سوف يكشف أبو عبيدة عن معلومات وصور ومقاطع فيديو تصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف، ومن هنا سنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمؤيدين والمتظاهرين احتفالا بهذا البيان المهم المفاجئ وسيكون حديث الناس والإعلام"، بينما يعود تاريخ هذا التوقع إلى نوفمبر 2023.

وأثارت ليلى عبد للطيف جدلا كبيرا بهذا التوقع، حيث كتب أحدهم على منص "إكس" معلقا: "برأيك هل هناك علاقة بما قالته ليلى عبداللطيف أم أنها مجرد صدفة ؟!"

في حين تساءل البعض عن كيفية إصابتها لهذا التوقع، وقال آخرون: "كذب المنجمون".

#اتفرج ???? العرافه ليلى عبداللطيف تتكلم عن بيان #ابوعبيدة برأيك هل هناك علاقة بين ماقالته ليلى عبداللطيف أم انها مجرد صدفة ..؟! pic.twitter.com/0xeSczmLFp— ℤ???????????????????????? ????????_???????????????????????????? (@washali888) https://twitter.com/washali888/status/1794490669878157403?ref_src=twsrc%5Etfw