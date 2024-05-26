اسهل طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالحليب بقوام هش وطري وطعم لذيذ

الرياض - محمد الاطلسي - تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، فهي لذيذة وسهلة التحضير، وتعد كيكة الشوكولاتة بالحليب من أكثر أنواع كيكة الشوكولاتة شعبية، حيث تتميز بمذاقها الغني واللذيذ.

مكونات كيكة الشوكولاتة بالحليب

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 بيضات.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوبان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو.



خطوات التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير مخصص للعجن، اخفقي السكر والبيض والزبدة والملح والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي مسحوق الكاكاو والحليب إلى مزيج البيض والسكر، واخفقي حتى تختلط المكونات.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر إلى خليط الكاكاو، واخفقي حتى يذوب وتتداخل المكونات.

صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الكيكة من الفرن، واتركيها جانبًا لمدة 15 دقيقة حتى تبرد ثم قدميها.



عليكِ أن تستخدمي دقيقًا منخولًا جيدًا للحصول على كيكة طرية، ولا تبالغي في خفق البيض والسكر، حتى لا تصبح الكيكة جافة، وأضيفي الحليب تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر، حتى لا تتكتل المكونات، ولا تفتحي الفرن أثناء خبز الكيكة حتى لا تهبط.