اتفرج طبيب سعودي يكشف عن أفضل 3 بدائل لـ"السكر" لا ترفع الإنسولين.. ويُحذِّر من نوعين!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب الأسرة، سعود الشهري، اليوم ، عن أفضل ثلاثة بدائل لـ"السكر" لا ترفع الإنسولين في الدم وتحافظ على الوزن في الجسم؛ محذرًا في الوقت نفسه من نوعين آخرين.

وأوضح "الشهري" في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أن أفضل بديل للسكر للشخص غير المصاب بـ"السكري" ولا يعاني من زيادة الوزن، هو "العسل".

وأضاف طبيب الأسرة: أما إذا كان الشخص يعاني من "السكري" ويريد الحفاظ على وزنه؛ فعليه بثلاث بدائل، أولها "سكر ستيفيا"، ويتميز بلونه الأخضر، ولكن البعض لا يفضله بسبب الطعم.

وأشار "الشهري" إلى أن البديل الثاني، هو "سكر الإريثريتول" ويعادل 70 بالمائة من حلاوة السكر الأبيض، بينما البديل الثالث هو سكر "فاكهة الراهب"؛ واصفًا إياه بأنه "أحلى من السكر الطبيعي".

وأكد طبيب الأسرة أن البدائل الثلاثة التي اقترحها لا ترفع "الإنسولين" في الدم، وناصحًا بعدم اللجوء إلى "سكر الياكون" أو "القيقب"؛ نظرًا لأنها قريبة من السكر الأبيض وتحتوي على نسبة منه.

وختم "الشهري"، بأن أفضل بديل يرشحه هو "سكر الإريثريتول"، مبينًا أن الكمية المناسبة للشخص هي 1 جرام لكل كيلو من وزن الجسم