السعودية تفرض غرامة تصل لـ 10 مليون وسجن لـ 10 سنوات لمن يحمل معه هذه المواد الشائعه؟

الرياض - محمد الاطلسي - قامت النيابة العامة باصدار توضيح هام حول نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ، حيث حذرت من جميع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المغشوش، او أي مستحضر يتعمد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.

متى يعد المستحضر مغشوشا

ويعتبر المستحضر مغشوشا، وفق النيابة العامة، ان كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات

عقوبات تداول المستحضرات المغشوشة

وحذرت النيابة أن كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل يعاقب بالآتي:

- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

2- غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال

3- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا، لمدة لا تتجاوز 180 يوما

4- إلغاء الترخيص

عقوبة غش الأجهزة الطبية

وحددت النيابة، في وقت سابق، عقوبة غش الأجهزة والمستلزمات الطبية كالتالي:

– السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

– إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما

إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية

– إلغاء الترخيص

– غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال

– تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام

– المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لمدة – تصل إلى مائة وثمانين يوما.