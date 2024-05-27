ميشال حايك يحذر ويثير رعب الجمهور ويكشف ماسيحدث قبل عيد الأضحى..اقترب يوم الوداع

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن ميشال حايك خبير الأبراج والفلك، أن بعض تنبؤاته السابقة بدأت بالتحقق، مما أثار دهشة الجمهور. في تصريحاتها الأخيرة.

وبعد تحقق توقعاته الأخيرة بسقوط طائرة رئيس ايران أصبح الجميع يتابع توقعات ميشال حايك الجديدة أولًا بأول والذي أطلق توقعات جديدة قد تحدث في عيد الأضحى 2024.

وفي توقعات جديدة قال “حايك” عبر برنامج “كتير هالقد” مع هشام حداد عبر “ام تي في “بأننا سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.”

ولفت ميشال حايك إلى أن “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و”هذا جرس إنذار”.ولفت ميشال حايك إلى أن “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و”هذا جرس إنذار”.

واستدرك المنجم البناني الذي عرف بتنبؤاته التي صدف تحقق بعضها: “سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقًا وستكون مفاعيلها أكبر.”

وقال إنها “ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة (رح تعمل العمايل)” في إشارة إلى كوارث قادمة.

وتابع حايك أنّه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما أسماه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي” دون أن يشير إلى المقصود بكلامه.