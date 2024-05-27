ماوجدوه في حقيبتها لايصدق؟..إلقاء القبض على الفنانه أصالة نصري في مطار بيروت!

الرياض - محمد الاطلسي - لم يمرّ خبر زيارة الفنانة السوريّة أصالة نصري إلى لبنان مرور الكرام، فهل سيلقى القبض عليها فور وصولها إلى بيروت؟

في التفاصيل، كشفت الإعلاميّة نضال الأحمدية في منشورٍ عبر حساب مجلة "الجرس" التالي: "حين تصل اصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها ودغري عالتحقيف والتوقيف هذا وعد. ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنّه زج المخدرات في حقيبتها".

وتابعت الأحمدية قائلةً "بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا ان تتقيح. كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما انها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".