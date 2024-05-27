تفاصيل مدوية في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير في السعودية..النتائج تكشف المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، نتائج تحقيق موسع في حادثة تسمم جماعي لعشرات زبائن مطعم برجر في الرياض، الشهر الماضي، أسفرت عن وفاة أحد الزبائن، بالإضافة إلى نقل آخرين للعناية المركزة.

حقائق متعلقة بمسببات التسمم وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إن حادثة التسمم لن تمضي "دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم".

إخفاء أو إتلاف أدلة وأوضحت "نزاهة" أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة".

وأضافت بأنه صدرت "التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه".

كما أوضح بيان "نزاهة"، أن الأجهزة المختصة تطمئن "كل مواطن وكل مقيم بأنه تم ولله الحمد احتواء الحدث وتجاوزه".

منتج مايونيز شهير وكانت فحوصات مخبرية أشرفت عليها هيئات حكومية، لتتبع مصدر التسمم الذي ظهر في أحد فروع مطعم برجر بمدينة الرياض، أظهرت أن منتج مايونيز شهير ثبت تلوثه بنوع من البكتيريا، وارتباطه بحادثة التسمم.

وجرى سحب المنتج من جميع الأسواق والمطاعم في البلاد بعد أيام من إغلاق جميع فروع مطعم البرجر.