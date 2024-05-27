اتفرج هل انت منهم ؟..الداخلية السعودية تمنع دخول هذه الفئة المكرمة أو البقاء فيها!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بالتنظيمات الخاصة بدخول مكة المكرمة، حيث أصدرت قرارًا يمنع الأشخاص الحاملين لتأشيرة زيارة من دخول المدينة أو الإقامة فيها من اليوم حتى 21 يونيو القادم.

هذا القرار يأتي لضمان النظام خلال موسم الحج الذي يشهد تدفقاً كبيراً للزوار.

حذرت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الخميس أن تأشيرة الزيارة لا تخول حاملها الحق في أداء فريضة الحج، وطالبت بضرورة التزام حاملي هذه التأشيرات بعدم التوجه إلى مكة المكرمة خلال الفترة المذكورة. وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى غرامات مالية تقدر بنحو 10 آلاف ريال سعودي (2666 دولار أمريكي)، وستتضاعف في حال تكرار المخالفة.

كما نوهت الوزارة إلى أن المخالفين من المقيمين قد يواجهون إجراءات ترحيل إلى بلدانهم الأصلية ومنعهم من دخول المملكة لمدد محددة، في إطار تشديدها على تطبيق القوانين والحفاظ على النظام خلال هذه الفترة الحساسة.

هذه الإجراءات تأتي ضمن مجهودات المملكة العربية السعودية لإدارة تدفق الحجاج والزائرين بكفاءة وفعالية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان سلامة جميع الزوار والحجاج.