يا الله تستر ..ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة ناسفة غير مسبوقة هذا ماسيحدث في مصر قبل عيد الاضحى!!

الرياض - محمد الاطلسي - مازالت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتنبؤاتها التي تطلقها بين حين واخر، كان آخرها عندما كشفت ماسيحدث في مصر قبل عيد الأضحى.

وتوقعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف صرف مكافأة مالية للموظفين في مصر قبل عيد الاضحى المبارك.

وقالت العرافة اللبنانية في لقاء بقناة الجديد: "أرى أن ما يحصل اليوم من اهتزاز بالجنيه المصري أمام الدولار ما هو إلا أزمة عابره لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار".

وأضافت قائلة: "أرى بوادر خطه اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي وبشكل فاعل، وعلى كل الأصعدة الصناعية أو الزراعية والمالية والسياحة، ومصر لن تجوع، فالاستثمارات العربية والدولية القادمة وبالمليارات ستجعل مصر تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق.

وأوضحت الفلكية الشهيرة أن هناك مجالات سوف تشهد انفراجة لمن يريد الاستثمار، وهي الاستثمار العقاري والذهب والحديد، وتذكرني ذلك خلال سنتين سوف تزداد العقارات والاستثمارات العقارية في مصر